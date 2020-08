Serious Sam 4: Päpstliche Feuerkraft: Das Papamobil im Kampf gegen Mental und seine Horden

Sam Stone wird in seinem schwer bewaffneten Kreuzzug gegen die Invasion der Erde durch Mental und seine Horden ein besonderes "Papamobil" einsetzen - komplett mit vollautomatischen, schweren Maschinengewehren, Raketenwerfern und einem auffälligen päpstlichen Anstrich. Serious Sam 4 wird am 24. September 2020 auf PC und Stadia seine Premiere feiern. Es wird als Prequel (Vorgänger) zu den anderen Teilen fungieren und einen kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu vier Personen bieten. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One werden nach der Stadia-exklusiven Zeit im Jahr 2021 folgen.Letztes aktuelles Video: PapamobilActionDie normale Edition wird 33,99 Euro kosten. Die Digitale Deluxe-Edition mit Soundtrack, Artbook und Tommy-Gun-Skin ist für 41,99 Euro zu haben. Croteam (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) versprechen ein explosives Waffenarsenal, ein intergalaktisches Blutbad und "perfekt platzierte Witze".