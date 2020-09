Serious Sam 4: Eröffnet heute das Dauerfeuer auf Steam und Stadia

Croteam und Devolver Digital haben Serious Sam 4 für PC ( Steam ) und Google Stadia veröffentlicht (Standard Edition: 39,99 Euro; Deluxe Edition mit Soundtrack, Artbook und Waffenskin: 49,99 Euro). Unser Test befindet sich in Arbeit und ist aktuell für den morgigen Freitag geplant.Auf Steam sind die ersten Nutzer-Reviews "Ausgeglichen" (64 Prozent von 141 Nutzer-Reviews sind "positiv"), vor allem die "schlechte Performance", Abstürze und ein "altbackenes Spielgefühl" werden in den Nutzer-Reviews erwähnt.Serious Sam 4 wird als Prequel (Vorgänger) zu den anderen Teilen fungieren und einen kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu vier Personen bieten. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One werden nach der Stadia-exklusiven Zeit im Jahr 2021 folgen."Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übrig geblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defense Force unter der Führung von Sam 'Serious' Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos. Es ist an der Zeit, diese Alien-Arschgeigen bezahlen zu lassen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer