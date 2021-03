Serious Sam 4: Hat auf dem PC Modding-Support bekommen

Screenshot - Serious Sam 4 (PC)

Croteam hat dem hauseigenen Shooter Serious Sam 4 ab 39,99€ bei kaufen ) Modding-Support spendiert. Passend zum 20-jährigen Geburtstag der Serie sind die offiziellen Modding-Tools plus Workshop-Integration ab sofort per Steam erhältlich. Im Rahmen der Serious Engine bringt der neue "Serious Editor" eine neue Terrain-Manipulation, verbesserte Kampf-Systeme, Vehikel-Unterstützung sowie aktualisierte Scripting-Tools.