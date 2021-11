Serious Sam 4: Shooter-Fortsetzung könnte schon bald für PlayStation und Xbox erscheinen

Über ein Jahr ist es her, dass Serious Sam 4 ab 16,99€ bei kaufen ) für PC und Google Stadia veröffentlicht wurde. Nun sieht es so aus, als würde der Shooter in naher Zukunft auch auf anderen Plattformen zur Verfügung stehen. Auf der Webseite der USK kann man eine "Freigabe ab 18 Jahren" für eine bislang unangekündigte PlayStation 5-Version von Serious Sam 4 entdecken. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Titel auch für weitere Systeme wie PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.Bereits vor dem Release des vierten Teils der berühmten Reihe war klar, dass sich Google einen Deal gesichert hat, mit dem das Spiel zunächst allen anderen "Konsolen" fernbleibt. Nun scheint sich diese Exklusivität dem Ende zuzuneigen. Im damaligen Test zu Serious Sam 4 haben wir einen ausführlichen Blick auf den Shooter-Nachfolger geworfen. Mit einer abschließenden Wertung von 60% konnte der Titel allerdings nur eingeschränkt überzeugen.Letztes aktuelles Video: VideoTest