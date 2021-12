Serious Sam 4: Shooter überraschend für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht

Über ein Jahr ist es bereits her, dass Devolver Digital und Croteam mit Serious Sam 4 ab 39,99€ bei kaufen ) einen neuen Teil der berühmten Shooter-Reihe exklusiv für PC und Google Stadia veröffentlicht haben. Nachdem vor kurzem ein Eintrag in der USK-Datenbank ein Erscheinen auf Konsolen andeutete (wir berichteten ), ist der Titel ohne weitere Ankündigung überraschend für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erschienen und steht außerdem ab sofort für Abonnenten des Xbox Game Pass zur Verfügung – sowohl auf Konsole als auch PC. Passend zur Ankündigung haben die Macher einen neuen Trailer zu Serious Sam 4 geteilt, der einige Szenen aus der Next-Gen-Version präsentiert."Croteam kehrt mit einem energiegeladenen Prequel zur Serious Sam-Serie zurück, welches das Chaos auf ein nie dagewesenes Level hochfährt. Die klassische Serious Sam-Formel wurde aufpoliert: Mithilfe eines unaufhaltsamen Arsenals muss der Spieler einer unvorstellbaren Anzahl von Gegnern die Stirn bieten und seinen Weg aus hoffnungslosen Situationen finden." - so heißt es in der Beschreibung zum Spiel.Serious Sam 4 ist derzeit als Launch-Bundle im PlayStation und Microsoft Store erhältlich. Neben dem neuen Hauptspiel, erhalten Spieler hier außerdem noch die Serious Sam Collection dazu. Darin enthalten sind sämtliche Inhalte von Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam 3: BFE – inklusive der The Legend of the Beast- und Jewel of the Nile-Erweiterung.