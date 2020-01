ITTA: Mystisches Bullet-Hell-Abenteuer erscheint auch für Switch

Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC) Screenshot - ITTA (PC)

Das Bullet-Hell-Abenteuer ITTA wird 2020 nicht nur für PC ( Steam ), sondern auch für Nintendo Switch erscheinen, wie Solo-Entwickler Jacob Williams (Glass Revolver) und Publisher Armor Games Studios bekannt geben. Ursprünglich hätte die PC-Fassung schon 2019 veröffentlicht werden sollen (wir berichteten ).Die Macher beschreiben ITTA als Boss-Rush-Abenteuer, dessen Heldin vor einer Pixelart-Kulisse den Tod ihrer Familie rächen will. Dafür schnappt sie sich den Revolver ihres Vaters und tritt in einem Twinstick-Shooter gegen 18 mächtige Bosse an. So will Williams Bullet-Hell-Action mit einer spannenden Geschichte vereinen, während man eine mythische Welt von "makaberer Schönheit" erkundet und in ruhigen Momenten auf Charaktere trifft, die Hilfe benötigen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch