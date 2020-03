ITTA: Bullet Hell mit Geisterkatze erscheint im April für PC und Switch

ITTA wird am 22. April 2020 für PC und Switch erscheinen. Solo-Entwickler Jacob Williams beschreibt sein Spiel als Bullet-Hell- und Boss-Rush-Abenteuer, dessen Heldin vor einer Pixelart-Kulisse den Tod ihrer Familie rächen will. Dafür schnappt sie sich den Revolver ihres Vaters und tritt in einem Twinstick-Shooter gegen viele Bossgegner an - eine merkwürdige Geisterkatze begleitet sie auf ihrem Weg.Jacob Williams will Bullet-Hell-Action mit einer Geschichte über Verlust, Trauer und Hoffnung vereinen, während man eine mythische Welt von "makaberer Schönheit" erkundet und in ruhigen Momenten auf Charaktere trifft, die Hilfe benötigen.Letztes aktuelles Video: Launch Date Announcement Trailer