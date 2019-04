Stormdivers: Entwickler glaubt nicht an den Erfolg des Titels - 4Players.de

Entwickler Housemarque glaubt offenbar nicht daran, mit seinem jüngsten Projekt Stormdivers Erfolg zu haben. Das meint zumindest CEO Ilari Kuittinen im Gespräch mit VG24/7 und führt u.a. die starke Konkurrenz wie Apex Legends an, während man selbst nicht schnell genug war, mit Stormdivers beim populären Battle Royale mitzumischen.Zwar hat man das Konzept intern bereits 2013 entwickelt, doch als man möglichen Geschäftspartnern den Pitch vorstellte, existierte das Genre Battle Royale noch gar nicht."Unser Problem liegt darin, dass wir unsere Idee immer wieder verändern müssen. Ursprünglich haben wir gedacht, ein Premium-Spiel zu entwickeln, aber jetzt sollte es Free-to-play sein. Und haben wir dafür genug Inhalte? Ich weiß es nicht", gibt Kuittinen unumwunden zu. "Wir sind etwas knapp bei Kasse um voll zu verstehen, was wir als Launch-Edition für das Spiel anbieten wollen. Schaun wir mal. Es ist hart. Angesichts der harten Konkurrenz erscheint es unwahrscheinlich, dass wir Erfolg haben werden."Derzeit befindet sich Stormdivers in einer Beta, die alle vier bis sechs Wochen stattfindet. Eigentlich sollte sich der Titel als Rettung für das Studio erweisen, nachdem man das Arcade-Genre für tot erklärt hatte, weil man mit den kleinen Perlen wie Resogun oder Nex Machina nicht mehr genug Geld verdienen konnte.Allerdings werkelt Housemarque noch an einem weiteren Projekt, das bisher noch nicht angekündigt wurde und in Zusammenarbeit mit einem Publisher entsteht. Tatsächlich arbeitet mit etwa 60 Leuten bereits ein Großteil des Studios seit zwei Jahren an dem geheimen Spiel, das laut Kuittinen eventuell Anfang 2020 angekündigt werden könnte und die Unreal Engine nutzt.Bei Stormdivers gesteht man sich allerdings bereits ein, zwar gute Ideen gehabt zu haben, aber schlichtweg zu spät dran gewesen zu sein. Gerade Respawn hat mit dem Konzept von Apex Legends offenbar bereits viel umgesetzt, womit man sich ursprünglich bei Stormdivers von der Konkurrenz absetzen wollte."Diese Industrie ist ziemlich brutal. Ziemlich brutal", stellt Kuittinen fest. "Das passiert halt nach dem Motto 'Oh, Mist'. Das Rennen läuft und wir haben es nicht geschafft."Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 - Behind the Scenes Introduction to Stormdivers