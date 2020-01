Stormdivers: Wurde auf Eis gelegt; Housemarque plant stattdessen größtes Spiel der Studio-Geschichte

Housemarque hat auf seinem Web-Auftritt bekanntgegeben, dass das lange geplante Battle-Royale-Spiel Stormdivers auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wird. Auch andere Projekte müssten momentan aussetzen, da sämtliche Aktivitäten auf ein neues großes Projekt fokussiert würden.Das noch nicht angekündigte Spiel sei bereits seit drei Jahren in Arbeit. Momentan kümmerten sich beinahe alle 80 Beschäftigte des Studios darum. Im Rahmen der Bekanntgabe zelebriert CEO Ilari Kuittinen das 25-jährige Bestehen des Herstellers, der damals aus den Amiga-Studios Bloodhouse (Stardust, Super Stardust) und Terramarque (Elfmania) hervorging. Kuittinen freut sich darüber, dass sein Unternehmen momentan mehr Personen beschäftige als je zuvor.Der als Partner ausgesuchte Publisher wurde noch nicht bekanntgegeben, liefere dem Team aber volle Unterstützung. Kuittinen erläutert: "Wir befinden uns jetzt in der 'Full Scale Production' und freuen uns unheimlich darauf, im Laufe der nächsten Monate mehr zu verraten."Ein Beitrag von Housemarque auf Medium.com via Dualshockers.com ) erläutert, dass der Publishing-Deal im vergangenen Jahr zustande gekommen sei. Housemarque habe zudem bestätigt, dass es sich um keinen Arcade-Titel handle.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 - Behind the Scenes Introduction to Stormdivers