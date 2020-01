Banner of the Maid: Englisch lokalisierte Fassung für Februar datiert

Eine englisch lokalisierte Fassung des Taktik-Rollenspiels Banner of the Maid erscheint am 14. Februar bei Steam. Das haben die Entwickler von Azure Flame Studio zusammen mit Publisher CE Asia verkündet und damit den Startschuss für die Veröffentlichung im Westen offiziell eingeläutet.Wobei das Spiel rund um die Französische Revolution und mit seinen rundenbasierten Kämpfen bereits seit Mai 2019 bei Steam erhältlich ist - bisher allerdings nur auf Chinesisch in der vereinfachten und traditionellen Variante.Die angekündigten Umsetzung für Switch und PS4 lassen dagegen weiterhin auf sich warten. Auf Nachfrage bei der PR wurde uns gegenüber bestätigt, dass es offiziell immer noch keinen Releasetermin für die Konsolen-Versionen gibt und sich die geplante Veröffentlichung im Westen am 14. Februar aktuell auf die PC-Fassung mit englischer Übersetzung beschränkt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer