Banner of the Maid: Taktik-Rollenspiel erscheint noch 2020 für PS4, Xbox One und Switch

Das Taktik-Rollenspiel Banner of the Maid wird noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Entwickler Azure Flame Studio und Publisher CE-Asia bekannt geben. Bisher waren lediglich Umsetzungen für PS4 und Switch ohne Termin bestätigt. Eine PC-Fassung ist bereits seit Mai 2019 (chinesisch) bzw. Februar 2020 (englisch) auf Steam erhältlich, wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" sind (aktuell sind 89 Prozent von 2.865 Reviews positiv).Banner of the Maid greift die Geschehnisse rund um die Französische Revolution von 1789 auf, erzählt dabei aber auch eine eigene, mit Fantasy-Elementen angereicherte Geschichte. Man übernimmt die Rolle von Pauline Bonaparte, die frisch ihre Ausbildung an der Militärakademie abgeschlossen hat und davon träumt, sich in höhere Gesellschaftsklassen hochzuarbeiten. Auf einer Reise zu ihrem Bruder Napoleon wird sie allerdings per Zufall in den Sturm der Revolution hineingezogen.Die Macher versprechen rundenbasierte Kämpfe auf über 30 unterschiedlichen Terrainarten, die dynamischen Umwelteinflüssen wie Nebel oder Schnee unterliegen. Außerdem gilt es Aufträge zu erfüllen, um politische Verbindungen zu knüpfen sowie finanzielle Unterstützung und Nachschubsketten zu sichern. Im Kampf übernimmt man das Kommando über mehr als 30 Charaktere mit individuellen Hintergründen und Fertigkeiten, zu denen man in persönlichen Gesprächen Vertrauen aufbauen und mehr über ihre Beweggründe erfahren kann.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer