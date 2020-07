Banner of the Maid: Technische Informationen zu Konsolen-Versionen und Switch-Spielszenen

Azure Flame Studio und CE-Asia haben weitere Informationen zu den Konsolen-Umsetzungen des Taktik-Rollenspiels Banner of the Maid bekanntgegeben, das am 12. August zum Preis von 16,99 Euro für PS4 und Switch erscheint. Eine Version für Xbox One soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.Laut Entwicklerangaben läuft das Spiel auf allen Konsolen-Plattformen mit einer Bildrate von 60fps. Während auf PS4 und Xbox One eine Auflösung von 1080p geboten werden soll, muss man sich auf Switch mit 720p begnügen. Mit dem jüngsten Trailer kann man sich selbst ein Bild davon machen, welche Figur das Taktik-Rollenspiel auf Nintendos Hybrid-Konsole abgibt, denn es werden ausschließlich Spielszenen von der Switch gezeigt.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Gameplay Trailer