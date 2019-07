Elea: Surreales Sci-Fi-Abenteuer startet Ende Juli auch auf PS4 ins All - 4Players.de

Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC)

SOEDESCO und Kyodai werden das bereits für PC und Xbox One erschienene Weltraumabenteuer Elea am 25. Juli 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlichen . Dazu heißt es vom Publisher: "Seit der Veröffentlichung von ELEA für die Xbox One und Steam wurde das Spiel maßgeblich verbessert. Die Entwickler haben sich nach der Veröffentlichung nicht zurückgelehnt, sondern die Fülle an nützlichem Feedback der Community genutzt. Das Spiel erhielt unter anderem viele Fehlerbehebungen, grafische Verbesserungen und einen optimierten Gameplay-Ablauf. Für die neue PS4-Version wurden dem Spiel über 200 Optimierungen und Ergänzungen hinzugefügt. Das Team hat außerdem die Bewegungsgeschwindigkeit und die Klarheit von Elea erhöht. Darüber hinaus wurden neue Funktionen hinzugefügt und die Beleuchtung und Interaktionen verbessert, um die mysteriöse Welt von ELEA aus der Egoperspektive noch atemberaubender erscheinen zu lassen. Die PS4-Version verfügt außerdem über ein neues Speichersystem mit mehr Fortschrittskontrollpunkten im Spiel.""Die PS4Pro-Version von ELEA erhält zusätzliche Verbesserungen. Das Spiel lässt sich bereits auf der regulären PS4 gut spielen und sieht gut aus, aber die zusätzliche Leistung der PS4Pro-Konsole hat die Verbesserung mehrerer Aspekte im Spiel ermöglicht. Die Auflösung erhöht sich von 1080p auf der PS4 auf 4K auf der PS4Pro. Außerdem bietet die verbesserte Version bessere visuelle Effekte wie hochwertige Reflexionen, anisotrope Filterung und Schatten. All diese Ergänzungen sorgen dafür, dass sich die Spieler besser in das Spiel vertiefen können, was für ein Sci-Fi-Abenteuer im Weltraum unerlässlich ist."Letztes aktuelles Video: Story Trailer PS4Über Elea: "Elea ist ein surreales Sci-Fi-Abenteuerspiel, in dem du die Weltraumwissenschaftlerin Elea spielst. Im Jahr 2073 wurde die Erde von einer schrecklichen Kinderkrankheit heimgesucht und Eleas Ehemann Ethan schloss sich einer Expedition an, um Solace, einen bewohnbaren Exoplaneten, zu kolonisieren und die Menschheit so vor dem Aussterben zu bewahren. Das interstellare Schiff, auf dem er sich befand, die Pilgrimage, verlor kurz nachdem sie den Planeten Solace erreicht hatte, den Funkkontakt. Dreizehn Jahre später schließt sich Elea einer Bergungsmission an, um das Schicksal der Expedition zu erforschen. Was folgt, ist eine wundersame Reise durch den Weltraum."