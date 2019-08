Elea: Überarbeitete Fassung des surrealen Sci-Fi-Abenteuers auf Steam veröffentlicht - 4Players.de

Am 23. August 2019 haben Kyodai und SOEDESCO eine überarbeitete Fassung von Elea auf Steam veröffentlicht. Das Update des surrealen Sci-Fi-Abenteuers umfasse mehr als 200 Verbesserungen und Ergänzungen ( Details ). Darüber hinaus seien die Bewegungsgeschwindigkeit und die Übersichtlichkeit erhöht sowie Grafik, Akustik und Interaktionen verbessert worden.Außerdem wird das nach eigenen Angaben von 2001: A Space Odyssey und Solaris inspirierte First-Person-Adventure noch bis zum 30. August mit einem Rabatt von 25 Prozent auf Valves Download-Portal angeboten (7,49 Euro statt 9,99 Euro). Adaptionen für Xbox One und PlayStation 4 sind ebenfalls erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Elea ist ein surreales Sci-Fi-Abenteuerspiel, in dem du die Weltraumwissenschaftlerin Elea spielst. Im Jahr 2073 wurde die Erde von einer schrecklichen Kinderkrankheit heimgesucht und Eleas Ehemann Ethan schloss sich einer Expedition an, um Solace, einen bewohnbaren Exoplaneten, zu kolonisieren und die Menschheit so vor dem Aussterben zu bewahren. Das interstellare Schiff, auf dem er sich befand, die Pilgrimage, verlor kurz nachdem sie den Planeten Solace erreicht hatte, den Funkkontakt. Dreizehn Jahre später schließt sich Elea einer Bergungsmission an, um das Schicksal der Expedition zu erforschen. Was folgt, ist eine wundersame Reise durch den Weltraum."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4