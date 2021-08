Eastward: Sci-Fi-Rollenspiel erscheint Mitte September für PC und Switch

Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC) Screenshot - Eastward (PC)

Am 16. September 2021 wollen Indie-Entwickler Pixpils aus Schanghai und Publisher Chucklefish das 2D-Action-Rollenspiel Eastward für PC sowie als zeitexklusiver Konsolentitel für Switch veröffentlichen, wie im Rahmen von Nintendos Indie World Showcase bekannt wurde. Vorbestellungen via Steam und eShop sind bereits mit zehn Prozent Rabatt möglich (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Veröffentlichungen via GOG und Humble Store sind ebenfalls geplant. Weitere Plattformangaben wurden nicht gemacht.In der Spielbeschreibung heißt es: "In der nahen Zukunft steht die Gesellschaft vor dem Zusammenbruch. Ein giftiges Miasma hat sich im Land ausgebreitet und zerstört alles auf seinem Weg. Doch für einen Bergarbeiter unter Tage und ein kleines Mädchen mit geheimnisvollen Kräften ist die Hoffnung auf eine blühende Welt oben im Freien zu verlockend. Entkomme den Fängen der unterirdischen Welt von Sandfill und begleite das ungleiche Paar auf seiner abenteuerlichen Reise an die Oberfläche! Entdecke wunderschöne und zugleich seltsame Siedlungen und finde neue Freunde, während du die Welt mit der Bahn bereist.Entdecke die herrlich verdrehte Welt von Eastward. Klettere an Bord der Eisenbahn, die sich über den verfallenden Kontinent erstreckt, und unterbrich deine Reise, um lebhafte Städte, interessante Lager und düstere Wälder zu erkunden. Kämpfe gegen eigenartige Monster und wilde Bosse mit Johns Waffe der Wahl – ob Flammenwerfer, Zahnradgewehr oder die gute alte Bratpfanne. Oder willst du lieber gnädig sein? Dann versuche, sie mit Sams Kinetikstoß zu betäuben. Wechsle zwischen John und Sam, um Rätsel zu lösen und dich durch unterirdische Anlagen zu kämpfen. Trenne die beiden, um verborgene Wege freizulegen, oder lass sie gemeinsam durch das gefährliche Land reisen.Erlebe eine kunterbunte Mischung von Charakteren mit eigener Persönlichkeit! Tauche ein in ein herzerwärmendes Abenteuer voller Spaß und einzigartigem Humor. Bereite köstliche und authentische Gerichte aus Eastward zu und verwende dabei (meist) frische und biologische Zutaten aus giftigen Wäldern, Krabbenfarmen und verlassenen Einkaufszentren. Diese Delikatessen verleihen Gesundheitsboni, erhöhen deine Stärke und bringen geheime Vorteile. Spiele zum fantastischen Upbeat-Soundtrack von Joel Corelitz (Death Stranding, Hohokum, The Unfinished Swan) und Sounddesign des irischen Studios Hyperduck Soundworks (Dust: An Elysian Tail, Kingdom Rush)."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer