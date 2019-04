Chernobylite: Kickstarter-Kampagne und mögliche Konsolen-Umsetzungen des Survival-Horrors - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne läuft bis 11. Mai, während der folgende Trailer bereits einen kurzen Eindruck von Chernoylite vermittelt.

Seit mehr als einem Jahr arbeitet The Farm 51 bereits an Chernobylite , einem Horror-Abenteuer, in dem man als ehemaliger Physiker des Atomkraftwerks in Tschernobyl dort nach seiner verschwundenen Freundin sucht. Um die entsprechende Umgebung dabei so realitätsnah wie möglich darzustellen, benötigen die Entwickler allerdings zusätzliches Geld und haben daher eine Kickstarter-Kampagne gestartet, über die knapp 90.000 Euro zusammenkommen sollen.Genauer gesagt will das Studio zusätzliche Gebäude und Areale scannen, um die zerstörte Atomkraftanlage sowie die verlassene Stadt Pripyat und weitere Areale originalgetreu einzufangen. Die dafür benötigte Arbeitszeit mache die Erhöhung des Budgets notwendig, immerhin bedeute auch die Nachbearbeitung einen Mehraufwand.Nicht nur das: Mit dem erhofften Geld sollen auch nicht näher genannte Inhalte hinzugefügt werden, die sonst wohl außen vor blieben. Unterstützer werden außerdem eine Demo spielen können - das darauf folgende Feedback will The Farm 51 in die Entwicklung einfließen lassen.Zu guter Letzt werden außerdem erstmalig Konsolen-Fassungen erwähnt, die man bei entsprechend großer Unterstützung ins Auge fassen wolle. Das 20 Personen große Team werde sich zunächst auf den PC konzentrieren, habe spielbare Versionen aber bereits auf nicht genannten Konsolen getestet. Mit Get Even und anderen Veröffentlichungen habe man immerhin bereits Erfahrung mit Multiplattform-Titeln gesammelt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer