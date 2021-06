Chernobylite: PC-Version erscheint Ende Juli; Konsolen werden später versorgt

Das Early-Access-Ende ist offiziell festgeschrieben worden. Chernobylite ab 22,49€ bei kaufen ) wird am 28. Juli 2021 den Early Access verlassen und für PC via Steam, GOG.com und im Epic Games Store erscheinen. Der Preis wird dann 29,99 Euro betragen. Aktuell kostet das Early-Access-Spiel noch 24,99 Euro. Alle Early-Access-Käufer sollen die zukünftigen Download-Erweiterungen für das Spiel kostenlos erhalten. Das Survival-Abenteuer in der Zone um Tschernobyl wird später ebenfalls für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.In Chernobylite übernimmt man die Rolle von Igor, einem ehemaligen Mitarbeiter des Tschernobyl-Atomkraftwerks, der in die verseuchte Sperrzone zurückkehrt, um das mysteriöse Verschwinden seiner Verlobten Tatiana vor 30 Jahre zu untersuchen. In der Zone ist die Zeit aber keine einfache, lineare Angelegenheit. Man wird u.a. Entscheidungen treffen müssen, die die Vergangenheit verändern können.All in! Games (Publisher) und The Farm 51 (Entwickler) beschreiben das Spiel so: "Chernobylite ist ein neues RPG-Survival-Horror-Spiel der Macher des von der Kritik gefeierten Get Even. Es ist eine Science Fiction basierte Horror Survival Erfahrung, die die freie Erforschung seiner beunruhigende Welt mit herausfordernden Kämpfen, einzigartigem Handwerk und nicht linearer Geschichte. Spielen Sie als Ex-Physiker des Chernobyl Atomkraftwerks und untersuchen Sie das mysteriöse Verschwinden Ihrer Geliebten. Versuchen Sie zu überleben und die verdrehten Geheimnisse der Sperrzone zu enthüllen. Denken Sie daran, dass die militärische Präsenz nicht Ihr einziges Problem ist."