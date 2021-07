Chernobylite: Videoclip vergleicht Realität mit Spielszenen

Publisher All in! Games hat auf seinem Youtube-Kanal ein Video zum Survival-Horror Chernobylite ( ab 22,49€ bei kaufen ) veröffentlicht, in dem Szenen aus dem Spiel mit den realen Vorlagen aus dem "Emerald Summer Camp" verglichen werden, das sich in der Nähe der Atomruine befindet.Das polnische Entwicklerstudio The Farm 51, das schon beim Überraschungs-Hit Get Even zum Test ) auf die Technik Photogrammetrie setzte, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Schauplatz möglichst authentisch mit 3D-Scans einzufangen.Bei Steam ist Chernobylite bereits seit geraumer Zeit im Early Access verfügbar. Die Veröffentlichung der Vollversion ist für den 28. Juli geplant. Neben Steam wird das fertige Spiel auch über GOG und im Epic Games Store verfügbar sein. Später sollen außerdem noch Umsetzungen für Konsolen folgen. Geplant sind Versionen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: Release Trailer