Chernobylite: Neuer kostenloser DLC mit weiteren Nebenmissionen steht bereit

Die Entwickler von The Farm 51 und Publisher All in! Games verpassen Chernobylite ( ab 26,99€ bei kaufen ) rechtzeitig zu den Feiertagen einen weiteren DLC. Das Survival-Abenteuer in der Sperrzone von Tschernobyl bekommt mit 'Ghost Town' bereits das zweite kostenlose Inhalts-Update.Ghost Town enthält ein komplett neues spielbares Gebiet: das Pripyat-Wohngebiet. Diese neue Umgebung ist voller neuer Ereignisse und Ressourcen. Spieler können sich in 3D-gescannten Nachbildungen der echten Wohngebiete von Pripyat bewegen und erkunden neue Orte wie den "Azure Swimming Pool". Dazu gibt es weitere Nebenmissionen, darunter sind die Suche nach Vorratsdrops und das Jagen von Monstern.Mit dem DLC kommt auch eine Reihe von Problembehebungen für Chernobylite, darunter die Optimierung der Beleuchtung im Kraftwerk sowie im Hafen von Pripyat. Die Markierungen für die Monsterjagd wurden ebenfalls korrigiert, sodass es nun einfacher ist, die Ziele zu lokalisieren. Ein Exploit, der es ermöglichte, unendlich viele Ressourcen aus der Recycling-Maschine zu gewinnen, wurde ebenfalls behoben. Alle weiteren Patch Notes könnt ihr hier nachlesen.Ghost Town ist das zweite von sechs geplanten DLC-Paketen für den Ego-Shooter. Die erste Erweiterung 'Monster Hunt' wurde pünktlich zu Halloween dieses Jahres veröffentlicht und die anderen Download-Inhalte Blue Flames, Red Trees, Green Walls und Black Smoke" sollen bis Ende 2022 veröffentlicht werdenChernobylite ist derzeit für den PC, Xbox One und PS4 erhältlich. Besitzer der Versionen für Playstation 4 sowie Xbox One werden ein kostenloses Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhalten, sobald die Next-Gen-Versionen verfügbar sind.Letztes aktuelles Video: Console Release Trailer