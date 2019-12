Temtem: Early-Access-Start des Online-Kreaturen-Sammelspiels à la Pokémon steht fest - 4Players.de

Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC) Screenshot - Temtem (PC)

Das Pokémon-ähnliche Online-Kreaturen-Sammelspiel Temtem wird am 21. Januar 2020 in den Early Access auf Steam starten. Die Early-Access-Fassung, die nach der Kickstarter-Kampagne eigentlich für September 2019 vorgesehen war, wird eine mehr als 20 Stunden lange Kampagne mit vier Boss-Dojos, einen kooperativen Mehrspieler-Modus, 76 fang- und handelbare Kreaturen (Temtems), glänzende Temtems, ein Aufzuchtsystem, Charakter-Anpassung, PvP-Kämpfe und drei Inseln zum Erkunden umfassen. Im Early-Access-Verlauf sollen 50 Prozent mehr Story-Inhalte, bis zu 161 Temtems, drei weitere Inseln, Ranglisten-PvP, mystische Temtems, Housing und Spieler-Events folgen. Interessierte Spieler können an einem Stress-Test teilnehmen . Die Kämpfe werden wie bei Pokémon rundenbasiert ablaufen.Im Vorfeld des Early-Access-Starts soll ein Stress-Test stattfinden ( zur Anmeldung ). Weitere Angaben zu den Konsolen-Versionen gibt es bisher nicht.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Early Access AnnouncementCremaGames beschreibt das Spiel als "Massively Multiplayer Creature Collection Adventure" - also ein Online-Abenteuer, in dem es darum geht, Kreaturen zu sammeln. Das Spiel wurde stark von Pokémon inspiriert und daraus machen die spanischen Entwickler auch kein Hehl. In der Welt, die aus fliegenden Inseln besteht, wird man die "Temtems" genannten Kreaturen fangen, Nachwuchs züchten, gegen andere Temtem-Trainer antreten und das eigene Haus individuell gestalten können. Die Story umfasst sechs Inseln. Freunde gemeinsamer Kämpfe können die Kampagne auch kooperativ angehen. Zusätzlich gibt es eine MMO-Option, in der offenbar viele andere Spieler der eigenen Welt beitreten können. Auf fliegenden Inseln und sandigen Stränden lassen sich die Kreaturen schnappen, um mit ihnen in rundenbasierten Kämpfen alle acht Dojo-Leiter zu besiegen.