Temtem: Infos zu Kämpfen, Brut-System und dem Endgame des Kreaturen-Sammelspiels im Stil von Pokémon

Kurz vorm Start der Early-Access-Phase von Temtem erklärt Publisher Humble Bundle bereits ein paar Feinheiten aus dem Spielablauf des Kreaturen-Sammelspiels im Stil von Pokémon. Einige von den Eltern übernommene Fähigkeiten gibt es nicht bei wilden Biestern, sondern nur bei selbst gezüchteten Exemplaren aus dem Ei.Des Weiteren gibt es in der Wildnis leuchtende Luma-Variationen der Temtems mit extrastarken Werten zu entdecken. Auch spätere Raids werden im aktuellen Trailer thematisiert. Das Pokémon-ähnliche Online-Kreaturen-Sammelspiel von Entwickler CremaGames wird auf dem PC am 21. Januar 2020 in den Early Access auf Steam starten. Da die Kickstarter-Kampagne äußerst erfolgreich verlief , sind auch Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Infos zu Kaempfen Fortpflanzung und dem Endgame