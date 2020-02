Temtem: Updateplan: 50 Temtem, Ranglisten-Kämpfe, Housing und zwei weitere Inseln bis Herbst 2020

Die Entwickler von Temtem haben die "kurzfristigen" Inhaltspläne für die Early-Access-Version bis Herbst 2020 benannt . Im Frühjahr 2020 sollen die ersten Versionen der Ranglisten-Kämpfe und des Zuschauer-Modus folgen. Ingame-Chat mit unterschiedlichen Kanälen sowie privaten Nachrichten, Chat-Sprechblasen und erste Club-Management-Optionen (Clans) sind ebenfalls geplant. Im Sommer 2020 werden die neue Insel "Kisiwa", ungefähr 25 weitere Temtem, Player Housing (Gestaltung des eigenen Hauses; andere Spieler können eingeladen werden), überarbeitete Emotes sowie "Kletterausrüstung" folgen. Für den Herbst 2020 sind die Insel "Cipanku", ungefähr 25 weitere Temtem, das erste mystische Temtem, Ingame-Turniere, das Quest-Tagebuch und Achievements geplant. Wobei die Entwickler klarstellen, dass sich im Early-Access-Verlauf noch vieles verändern oder verschieben kann. Zugleich heißt es, dass die Temtem-Balance nicht optimal ist, solange nicht alle Kreaturen eingebaut sind, aber sie würden trotzdem versuchen, die Balance halbwegs ausgewogen zu halten.Die Ranglisten-Kämpfe werden auf einem ELO-System (TMR: Tamer Matchmaking Rating) basieren. Nach den ersten Platzierungsmatches wird man einen TMR-Wert erhalten, auf dessen Basis ähnlich "gute" Gegner gesucht werden. Siege sollen nach ersten Testläufen mit Pansun (Währung im Airborne Archipelago) belohnt werden. Außerdem ist eine automatische Skalierung von Temtems für kompetitive Zwecke angedacht, damit interessierte Spieler schnell in die Wettbewerbsszene einsteigen können. Die Idee ist es, dass die Temtem dadurch perfektioniert werden, indem all ihre Einzelwerte für den Kampf auf bis zu 50 erhöht und ihr Level auf die aktuelle Höchststufe (derzeit 48) erhöht wird. Bei der automatischen Skalierung müssen die Spieler ihre Truppe aber immer noch fangen und organisieren - sowie die Quests erledigen, um das Brüten freizuschalten. Diese automatische Skalierung gilt nur für die Ranglisten-Matches (PvP) und nicht für die anderen Spielmodi (Ingame-Turniere, von Spielern organisierte Turniere, Dojo-Kriege, PvE-Inhalte am Ende des Spiels, usw...).Morgen sollen die mittelfristigen Ziele verraten werden, u.a. Dojo-Wars, Handelsposten und Endgame-Inhalte.Letztes aktuelles Video: Trailer Kaempfe Fortpflanzung und Endgame