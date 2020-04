Temtem: Frühjahrsupdate bringt Ranglisten-Kämpfe, Zuschauermodus und "Battle Log"

FAQ:

Consoles when? 2021!

Will there be game modes without auto-scaling? Yes!

New island? Summer!

Chat? Next half of spring!

Clubs? Next half of spring as well!



Check out our mighty roadmap for the answers to all your mighty questions https://t.co/jSxLbhMyeX



Für Temtem (Early Access) ist das Frühjahrsupdate veröffentlicht worden. Mit dem Update werden Ranglisten-Kämpfe inkl. Spieler-Intros und die erste Iteration des Zuschauermodus eingeführt. Die Ranglisten-Kämpfe werden auf einem ELO-System (TMR: Tamer Matchmaking Rating) basieren.Nach den ersten Platzierungsmatches wird man einen TMR-Wert erhalten, auf dessen Basis ähnlich "gute" Gegner gesucht werden. Siege sollen nach ersten Testläufen mit Pansun (Währung im Airborne Archipelago) belohnt werden. Außerdem ist eine automatische Skalierung von Temtems für kompetitive Zwecke angedacht, damit interessierte Spieler schnell in die Wettbewerbsszene einsteigen können. Die Idee ist es, dass die Temtem dadurch perfektioniert werden, indem all ihre Einzelwerte für den Kampf auf bis zu 50 erhöht und ihr Level auf die aktuelle Höchststufe (derzeit 48) erhöht wird. Bei der automatischen Skalierung müssen die Spieler ihre Truppe aber immer noch fangen und organisieren - sowie die Quests erledigen, um das Brüten freizuschalten. Diese automatische Skalierung gilt nur für die Ranglisten-Matches (PvP) und nicht für die anderen Spielmodi (Ingame-Turniere, von Spielern organisierte Turniere, Dojo-Kriege, PvE-Inhalte am Ende des Spiels, usw...).Außerdem wollen die Entwickler allgemeine Verbesserungen an der "Lesbarkeit" und der Nachvollziehbarkeit des Spiels vorgenommen haben. So kann z.B. das "Battle Log" jederzeit angeschaltet werden, um die Aktionen in den Kämpfen besser nachvollziehen zu können. Weitere Details zu den Balance-Anpassungen und Bugfixes findet ihr in den Patch-Notes