Temtem: Kreaturen-Sammelspiel für PS5 und Xbox Series X angekündigt, Versionen für PS4 und Xbox One gestrichen

: fange damit an, 8 Temtem auszuwählen und die Wahl- und Sperrphase beginnt. Wechsle dich mit deinem Rivalen ab, um deine Temtem auszuwählen und gegnerische Temtem zu sperren. Wenn alle Entscheidungen getroffen wurden, hat jeder Spieler 5 Temtem und der Kampf beginnt. Stetes Wachstum: ständig werden neue Inhalte zu Temtem hinzugefügt: neue Events, neue Missionen, neue Ausstattungsgegenstände, neue Temtem und neue Wege, das Spiel zu spielen!" Glück haben lediglich die Besitzer von Nintendos "alter" Konsole Switch, denn diese Fassung sei nach wie vor geplant. Auf dem PC ist der Titel im Pokémon-Stil seit Januar im Early-Access erhältlich. Zur entsprechenden Steam-Version erläutert der Hersteller:

Gute Nachrichten für sammelwütige Early-Adopter - und schlechte für Besitzer der "alten" Konsolen: Das bunte Kreaturen-Sammelspiel TemTem von Entwickler Crema soll 2021 auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen - das berichtet Gematsu.com . Publisher Humble Games habe außerdem bestätigt, dass die geplanten Umsetzungen für PS4 und Xbox One gestrichen würden, so das Magazin. Bewegte Bilder aus der PS5-Fassung gab es gestern auf Sonys Event State of Play Letztes aktuelles Video: Trailer Kämpfe Fortpflanzung und Endgame