Temtem: Early-Access-Update bringt das Housing-System

Für die Early-Access-Version von Temtem ist das große Update 0.6.9 veröffentlicht worden. Es umfasst das Housing-System, zwei weitere Regionen in Kisiwa (Kilima Peaks und Barafu Glacier) und das neue Temtem "Momo". Außerdem soll man fortan alle Menüs ausschließlich mit der Maus bedienen können. Auch das Breeding Center wollen die Entwickler ausgebaut haben. Das Change-Log mit sämtlichen Balance-Veränderungen findet ihr hier Jeder Spieler kann ein eigenes Haus in der "Atoll Row" (nach einer Quest) erwerben und dekorieren. Die Quest kann am Coral Plaza in Omninesia begonnen werden. Anstelle eines instanziierten Housingsystems, bei dem die Spieler nur zu ihrem eigenen Haus reisen, besteht Atoll Row aus einer endlosen Reihe von Stadtvierteln - mit den Häusern sämtlicher Spieler. Man wird dort jedes einzelne Spielerhaus finden und betreten können - ohne irgendwelche Lade- oder Wartezeiten versprechen die Entwickler. Außerdem haben Möbelhäuser in den derzeit vier verfügbaren Gebieten ihre Türen geöffnet und verkaufen Einrichtungsgegenstände.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS5