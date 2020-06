Star Wars: Episode 1 Racer: Startschuss für den Podracer auf PS4 und Switch

Wähle aus 25 spielbaren Rennfahrern, darunter Anakin Skywalker, Sebulba und Ratts Tyerell

Rennstrecken in 8 einzigartigen Welten wie: Tatooine, Baroonda und Malastare

Arbeite mit Droiden zusammen, um deinen Podracer für höhere Höchstgeschwindigkeiten und Beschleunigungen zu verbessern

Entdecke Abkürzungen und Geheimnisse, um deine Rundenzeiten zu verbessern.

Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4) Screenshot - Star Wars: Episode 1 Racer (PS4)

Am 23. Juni 2020 hat Aspyr die Neuauflage von Star Wars: Episode 1 Racer für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der ursprüngliche Startschuss am 12. Mai musste wegen der COVID-19-Pandemie verschoben werden (wir berichteten ). Inzwischen kann das Remaster für 13,72 Euro im eShop bzw. für 14,99 Euro via PlayStation Store heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das von Fans geliebte Rennspiel ist zurück mit Bewegungssteuerung! Übernimm die Kontrolle über einen Podracer, der an Tusken-Räuber-Angriffen vorbei durch brennende Methanseen, Antischwerkraftstunnel und vieles mehr zischt. In diesem aufregenden Rennen geht es ums Ganze."Zu den wichtigsten Features zählen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch