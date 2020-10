Star Wars: Episode 1 Racer: Startschuss für den Podracer auf Xbox One

25 spielbare Rennfahrer, darunter Anakin Skywalker, Sebulba und Ratts Tyerell

Rennstrecken in 8 einzigartigen Welten wie: Tatooine, Baroonda und Malastare

Arbeite mit Boxendroiden zusammen, um deinen Podracer hinsichtlich Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung zu verbessern

Entdecke Abkürzungen und Geheimnisse, um deine Rundenzeiten zu verbessern

Am 27. Oktober 2020 hat Aspyr die bereits für PlayStation 4 und Nintendo Switch (zum Test ) erschienene Neuauflage von Star Wars: Episode 1 Racer ab 1,64€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 14,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das klassische Rennspiel ist zurück mit modernerer Steuerung und Erfolgen! Übernimm die Kontrolle über einen Podracer, der an Tusken-Räuber-Angriffen vorbei durch brennende Methanseen, Antischwerkrafttunnel und vieles mehr zischt. In diesen aufregenden Rennen geht es ums Ganze."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One