Punch Line: Übersinnliche Visual Novel der Zero-Escape-Macher jetzt auch für PC erhältlich - 4Players.de

Am 23. Mai 2019 hat PQube das übersinnliche Anime-Abenteuer Punch Line auch für PC veröffentlicht. Die bereits auf PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienene Visual Novel von Zero-Escape -Autor Kotaro Uchikoshi schlägt auf Steam mit 49,99 Euro zu Buche.Der Titel basiert auf der gleichnamigen japanischen Anime-Serie von MAPPA und versetzt den Spieler in die Rolle des Highschool-Schülers Yuuta Iridatsu, der in einen Geist verwandelt wurde und beim Anblick von zu viel weiblicher Unterwäsche nicht nur in Ohnmacht fällt, sondern auch das Ende der Welt heraufbeschwört, was es durch Zeitreisen zu verhindern gilt. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer