Sense: A Cyberpunk Ghost Story: Mythologischer Sci-Fi-Horror erreicht die Switch

Nutze Abenteuer-Gameplay-Mechaniken und Erkundung, um den Schrecken zu überleben.

Erlebe wunderschöne, erotisch angehauchte, handgezeichnete Grafik mit östlichen und westlichen Einflüssen.

Schalte zusätzliche Outfits frei, von denen manche die Interaktionen im Spiel verändern.

Behalte dank eines praktischen Journals den Überblick über die fesselnde Geschichte.

Entdecke mehrere Modi für Neues Spiel +, alternative Enden und verborgene Extras!

Soundtrack in Filmlänge, der unter die Haut geht.

Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch) Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch) Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch) Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch) Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch) Screenshot - Sense: A Cyberpunk Ghost Story (Switch)

Am 7. Januar 2021 haben Suzaku, Top Hat Studios und easasiasoft das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Sci-Fi-Horror-Adventure Sense: A Cyberpunk Ghost Story auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 27. Januar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des nach eigenen Angaben von Clock Tower Fatal Frame und chinesischer Folklore inspirierten sowie einst per Kickstarter finanzierten Titels gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Anstatt sich auf übertriebene Action oder Jump-Scares zu verlassen, feiert A Cyberpunk Ghost Story den schleichenden Schrecken in den Köpfen und zieht dabei Inspiration aus klassischen Abenteurspielen und den Ursprüngen des Genres. Mit starkem Fokus auf Tempo, Atmosphäre und Storytelling verbindet diese futuristische Geschichte Erkundungen in 2.5D und Rätsel mit spannenden Geisterbegegnungen, die wie paranormales Glitches unserer Realität sind.Im Neo Hongkong von 2083 zieht es die junge Frau Mei Lin Mak in einen Mahlstrom aus übernatürlichen Schrecken. Ein Jahrhunderte altes Mysterium stellt ihre Wahrnehmung der Realität und ihre kybernetischen Augen in Frage. Im Neonlicht einer Cyberpunk-Stadt verbergen die Chong Sing Apartments ein blutiges Geheimnis, das die Traditionen chinesischer Folklore und Innovationen der Industrie verbindet. Um diesem Albtraum zu entkommen, muss Mei Lin den Gebäudekomplex erkunden und die Geschichten 14 verlorener Seelen zusammensetzen, hinter denen ihr eigener Familienfluch steckt."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer