Egress: Souls-like-Rollenspiel beendet den Early Access - 4Players.de

Aktualisierung vom 25. Oktober 2019, 08:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. September 2019, 07:34 Uhr:

Durchdachte alternative Welt, welche ein viktorianisches Setting, Lovecraft's Mythologie und Electro-Punk in sich vereint.

Die vielgeschossige Stadt. Erkunde Wohnhäuser, Läden, Bars, Kliniken und noch viel mehr.

Austachiertes Kampfsystem aus Angriff und Ausweichen, welches auf Fähigkeiten, Ausrüstung, sowie der Rolle eines jeden Charakters basiert.

Sammelbare Artefakte und Gegenstände. Ändere die EIgenschaften deines Charakters, nutze Tränke, Granaten oder schneide wege durch Flammen ab."

Mit etwas Verspätung hat Egress den Early Access am 24. Oktober 2019 hinter sich gelassen. Auf Steam wird noch bis zum 31. Oktober ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Die Nutzerreviews sind nach wie vor "größtenteils positiv" (derzeit sind 72 Prozent von 105 Reviews positiv).Das nach eigenen Angaben Lovecraft und Electro-Punk vereinende PvP-Arena-Rollenspiel Egress soll am 10. Oktober 2019 den Early Access auf Steam hinter sich lassen und offiziell vom Stapel laufen, wie die russischen Entwickler Fazan Games mitteilen. Der aktuell bei 12,49 Euro liegende Preis soll zur Veröffentlichung angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 71 Prozent der knapp über hundert Reviews positiv).Der ursprünglich als Battle-Royale-Rollenspiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigte Titel wird von den Entwicklern aktuell folgendermaßen beschrieben: "Egress - Auf Klassen basierende PvP Arena mit Fokus auf Konfrontationen im Souls-mäßigem Nahkampf. Die Spieler sind aufgeteilt in zwei Teams: Diebe und Wachen. Jede Mission besteht aus einer Reihe von Aufgaben die sich jeweils anders spielen: erobere eine Lagerhalle, zerstöre einen Schaltkasten, stiehl den Schatz, bringe ihn zum Ufer und warte dort auf deine Komplizen. Wähle einen Helden mit einzigartigen Waffen, Fähigkeiten und Spielstil um für dein Team einzutreten!Features: