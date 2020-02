Atomic Heart: Teaser-Video durch ein UdSSR-Labor als Lebenszeichen

Vor etwas mehr als einem Jahr gab es Hiobsbotschaften rund um massive Probleme und Orientierungslosigkeit bei der Entwicklung von Atomic Heart wir berichteten ). In der Zwischenzeit ist ein Teaser-Video aus dem Projekt aufgetaucht, das als überaus überzeugendes Lebenszeichen gewertet werden kann. In dem Clip kann man einen Blick auf ein UdSSR-Labor werfen, in dem Experimente an Menschen durchgeführt und Roboter konstruiert werden.In dem Mix aus Adventure und Shooter wimmelt es nur so vor mechanischen Monstrositäten, paranormalen Phänomenen und gigantischen organischen Wesen, die sich auf den ersten Blick nur schwer einordnen lassen. Atomic Heart soll zum "High Noon" der Sowjetunion spielen - allerdings in einem alternativen Universum. Als KGB-Geheimagent P-3 muss man nach einer Bruchlandung herausfinden, was auf dem geheim gehaltenen Gelände von Enterprise 3826 schiefgelaufen ist. Ein actionreicher Spielablauf soll laut Beschreibung mit einer mitreißenden Story verwoben werden.Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser