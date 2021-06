Atomic Heart: Der bizarre Shooter erscheint zum Start auch im Xbox Game Pass

An bizarren Gegnern mangelte es im E3-Trailer zum russischen Shooter Atomic Heart erneut nicht. Vom blechernen Freizeitpark-Maskottchen über seltsame Kugelwesen bis hin zu Mini-Robospinnen-Gadgets bewegte sich wieder einiges über das Schwerkraft-manipulierte ehemalige Testgelände.Wer das ungewöhnliche Treiben auch selbst lieber erstmal antesten möchte, bevor er den Vollpreis investiert, dürfte sich über eine Bekanntgabe im Rahmen von Microsofts Abo-Modell freuen: Das Spiel von Entwickler Mundfish aus Moskau soll schon zum Start im Xbox Game Pass vertreten sein (das Release-Datum ist aber noch unklar). Neben Fassungen für Xbox Series X, Xbox One und den PC sind aber auch Versionen für PlayStation 4 und 5 in Arbeit. Hier geht es zur Steam-Seite Letztes aktuelles Video: Fotomodus