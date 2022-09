Atomic Heart: Neuer Publisher und verschobener Release-Zeitraum

Atomic Heart: Release-Datum folgt "in Kürze" – zusätzliche Zeit wird zum "Polieren" genutzt





Das Entwicklerteam von Mundfish scheint für Atomic Heart einen neuen Publisher gefunden zu haben. Focus Entertainment wird das Projekt, dessen Release-Zeitraum sich verschiebt, übernehmen.Atomic Hearts neuer Publisher stand in der Vergangenheit hinter Titeln wie A Plague Tale: Requiem oder Evil West und kündigt nun eine frische Partnerschaft mit Mundfish an. Ziel sei es, "den kommenden Spielstart wirklich herausragend zu gestalten".Focus Entertainment möchte dem Anschein nach nichts anbrennen lassen und verspricht im Zuge eines hauseigenen Blog-Eintrages, man würde "in Kürze" ein konkreteres Veröffentlichungsdatum bekannt geben. Die zusätzliche Zeit, die durch die Verschiebung des Titels in den kommenden Winter gewonnen wird, wollen die Entwickler von Mundfish dazu nutzen, Atomic Heart noch einmal etwas zu "polieren".Ursprünglich sollte der vielversprechend wirkende Titel noch in diesem Jahr auf den aktuellen Konsolen und dem PC erscheinen. Nun ist davon auszugehen, dass er spätestens im ersten Quartal des nächsten Jahres sein Release feiern darf. In dem Statement von Focus Entertainment heißt es weiter: "Der Feinschliff und die Lieferung eines Spiels von höchster Qualität ist die Priorität dieses talentierten Teams".Robert Bagratuni, CEO von Mundfish, lässt sich zu euphorischen Worten gegenüber seines neuen Publishers hinreißen. So erklärt er, das Team könnte "nicht glücklicher sein, mit einem so erfahrenen Publisher an die Veröffentlichung ranzugehen". Es bestünde vom Team keinerlei Zweifel daran, dass Focus Entertainment dem bevorstehenden Spielstart gewachsen sei.Ein vergleichbares Lobeslied gegenüber seinem neuen Partner singt auch der Chief Business Development Officer von Focus Entertainment, Julien Ramette. So seien er und seine Mitarbeiter "von Anfang an von der Kreativität von Robert und seinem Team beeindruckt" gewesen. "Der AAA-Standard, den sie für ihr erstes Spiel vorgelegt haben, ist wirklich eine Leistung. Atomic Heart wird alle Spieler, die auf der suche nach einer originellen Erfahrung der neuen Generation sind, begeistern." heißt es von seiner Seite aus weiter. Zuletzt bekamen wir mit dem Combat-Trailer neue Einblicke in das Action-RPG aus First-Person-Perspektive.Letztes aktuelles Video: E3 61 sec Trailer