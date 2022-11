Atomic Heart: Abgedrehter Ego-Shooter hat endlich einen Releasetermin

Atomic Heart: Ein neuer Trailer voller Schnitte

Drei Versionen zum Release

Eine lange Entwicklungszeit nähert sich dem Ende: Atomic Heart befindet sich auf der Zielgeraden. Publisher Focus Entertainment kündigte heute den Releasetermin an.Wenn wirklich nichts mehr schief geht, dann erscheint Atomic Heart am 21. Februar 2023. Als Plattformen werden der PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S bedient.Den Releasetermin teilte Focus Entertainment nicht nur schriftlich, sondern auch in Form eines Trailers mit. Das über eine Minute lange Video gewährt dabei ein paar neue Einblick in die abgedrehte Spielwelt von Atomic Heart. Allerdings muss etwas genauer hingesehen werden, denn die Schnitte sind überaus rasant gehalten.Zu sehen sind aber vor allem Kampfszenen, in denen mit klassischen Nah- und Fernkampfwaffen sowie übernatürlichen Fähigkeiten hantiert wird. Wie auch schon im Combat-Trailer versprüht Atomic Heart hier eine ganze Portion Bioshock.Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Releasetermins öffnete Focus Entertainment außerdem die Vorbestellungen für Atomic Heart. Der Ego-Shooter vom russischen Entwickler Mundfish wird am 21. Februar 2023 in drei Versionen erscheinen.Neben einer Standard-Edition für 59,99 Euro (69,99 Euro für Konsolen), die lediglich das Basisspiel enthält, gibt es eine Gold Edition für 89,99 Euro (99,99 Euro für Konsolen). Diese enthält zusätzlich zum Basisspiel vier noch unangekündigte DLCs sowie einen Midas Glove Skin.Noch einmal 10 Euro teurer ist die Premium Edition, die ebenfalls die vier DLCs und den Skin beinhaltet. Zusätzlich gibt es hier noch ein Golden Age Weapon Skin Pack und ein digitales Artbook mit dazu.Unabhängig davon welche Version man von Atomic Heart vorbestellt, gibt es zwei Vorbesteller-Skins. Sowohl die Axt als auch das Elektrogewehr lassen sich dann im fertigen Spiel optisch anpassen.Letztes aktuelles Video: E3 61 sec Trailer