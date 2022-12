Atomic Heart: Neuer adrenalingetränkter Trailer zum "sowjetischen Bioshock"

Atomic Heart: Gewaltsames Gameplay im turbulenten Trailer

Auf den Game Awards 2022 gab es neues Material zu Atomic Heart zu sehen: Der actionreiche Trailer wartet mit frischen Gameplay-Eindrücken zum "sowjetischen Bioshock".Das von Focus Entertainment und Mundfish entwickelte Action-Adventure aus der First-Person-Perspektive soll schon zu Anfang des kommenden Jahres , am 21. Februar für die PlayStation 4 & 5, die Xbox Series X|S sowie den PC seinen Release feiern. Von Beginn an steht Atomic Heart außerdem im Xbox Game Pass zur Verfügung.

Im gezeigten Gameplay des neuen Trailers steht die brutale Gewalt, mit der wir in Atomic Heart gescheiterte Experimente und wahnsinnig gewordene Maschinen aufhalten sollen, erneut im Fokus. Bereits im auf der gamescom 2022 gezeigten Combat-Trailer bekamen wir einen schonungslosen Eindruck davon, wie heftig es im bizarren Ego-Shooter zugehen soll.Euren Blutdurst sollt ihr in gleich vier verschiedenen Versionen befriedigen können. Vorbestellen könnt ihr Atomic Heart also schon jetzt im Limited Edition Bundle, welches das Spiel, ein Steelbook sowie ein Metall-Poster beinhaltet, in der Standard Edition, die nur das Spiel bereitstellt sowie der Gold und der Premium Edition.Letztere beiden enthalten zusätzlich den Atomic Pass, wobei die Premium-Variante noch mit einem digitalen Artboox sowie einigen exklusiven kosmetischen Inhalten aufwartet.Bestellt ihr das Spiel noch vor seinem eigentlichen Release, gibt es obendrein das Labour & Science Waffenskin-Paket als Bonus.Letztes aktuelles Video: E3 61 sec Trailer