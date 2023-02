Atomic Heart: Die Systemanforderungen des Shooters im Überblick

Atomic Heart: Die Systemanforderungen im Überblick

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Niedrig

Prozessor: Intel Core i5-2500 oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon R9 380

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (12 GB empfohlen)

Speicherplatz: 90 GB HDD (SSD empfohlen)

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Medium

Prozessor: Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1400

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5600 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Hoch

Prozessor: Intel Core i5-7600K oder AMD Ryzen 5 1600

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Ultra

Prozessor: Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 2600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 S oder AMD Radeon RX 6700 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 2160p

Grafikeinstellung: Ultra

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD





Release steht kurz bevor