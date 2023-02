Atomic Heart: Morgen Release: Alle Infos zu Story, Gameplay und Systemanforderungen zusammengefasst

Atomic Heart: Die wichtigsten Informationen

Systemanforderungen: Was für einen PC benötigt Atomic Heart?

Konsolen: Welche Grafikmodi gibt es?

Story: Worum geht es überhaupt in Atomic Heart?

Gameplay: Was für eine Art Shooter ist Atomic Heart?

Release: Wann erscheint Atomic Heart?

Für welche Plattformen erscheint Atomic Heart?

Xbox Game Pass: Welche Version ist spielbar?

Die Systemanforderungen für Atomic Heart

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Niedrig

Prozessor: Intel Core i5-2500 oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon R9 380

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (12 GB empfohlen)

Speicherplatz: 90 GB HDD (SSD empfohlen)

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Niedrig

Prozessor: Intel Core i5-6500 oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (12 GB empfohlen)

Speicherplatz: 90 GB HDD (SSD empfohlen)

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Medium

Prozessor: Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1400

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5600 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Hoch

Prozessor: Intel Core i5-7600K oder AMD Ryzen 5 1600

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 1080p

Grafikeinstellung: Ultra

Prozessor: Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 2600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 S oder AMD Radeon RX 6700 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Auflösung: 2160p

Grafikeinstellung: Ultra

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Speicherplatz: 90 GB SSD

Konsolen: Gibt es verschiedene Grafikmodi?





Solid 60fps, 4K in dungeons , and Dynamic resolution, mostly 4K at 60 fps in open world. Next gen of course



— @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) January 16, 2023

Story: Worum geht es in Atomic Heart?

Gameplay: Wie spielt sich Atomic Heart?

Gibt es einen Multiplayer-Modus?

DLCs: Wird es weitere Inhalte nach Release geben?

Kontroverse: Wieso steht Mundfish in der Kritik?





Guys, we have noted the questions surrounding where we, at Mundfish, stand. We want to assure you that Mundfish is a developer and studio with a global team focused on an innovative game and is undeniably a pro-peace organization against violence against people.



— @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) January 16, 2023