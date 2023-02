Atomic Heart: Video-Test: BioShock aus Russland?

Nach über fünfjähriger Entwicklungszeit und mehreren Verschiebungen ist der Ego-Shooter Atomic Heart ab 53,99€ bei kaufen ) endlich erschienen. Trotz reichlich Trailer-Material in den letzten Monaten ist das ambitionierte Actionspiel für viele Interessierte immer noch eine Black Box – in unserem Test räumen wir mit den Vermutungen auf und analysieren, was das Spiel richtig gut macht und wo es sich Patzer leistet. Außerdem spüren wir der Frage nach, die aktuell viele Menschen beschäftigt: Kann man sich dieses Spiel made in Russia guten Gewissens kaufen? Wir erklären euch, warum 4Players deshalb auf eine Spielspaß-Wertung verzichtet.