PC Gaming Show: Findet in diesem Jahr am 10. Juni statt - 4Players.de

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine PC Gaming Show im Rahmen der E3 2019 geben. Die Veranstaltung findet am 10. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit statt. Hierzulande ist es dann 19:00 Uhr. Mehr Trailer, neue Spiele und diverse Ankündigungen werden versprochen. Die PC Gaming Show findet zum fünften Mal statt und wird u. a. auf der offiziellen Webseite live gestreamt ( Twitch YouTube ). Im vergangenen Jahr sollen 1,9 Millionen Personen die Veranstaltung verfolgt haben."As our annual showcase of unrevealed PC games and hardware returns, I can't help but feel like I'm repeating the same line every year. PC gaming is vibrant. We're in a golden age. Our hobby has never been more exceptional, diverse, and affordable. Duh. All of this was true in 2015, and it's how I describe PC gaming today."