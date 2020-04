PC Gaming Show: Wird in diesem Jahr am 6. Juni stattfinden

Die PC Gaming Show 2020 wird am 6. Juni (Samstag) stattfinden, das haben die Veranstalter (PC Gamer) mittlerweile bestätigt. Normalerweise findet die PC Gaming Show im Fahrwasser der E3 statt, die in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie allerdings abgesagt wurde.Die Veranstalter versprechen Ankündigungen von neuen PC-Spielen und reichlich Videos bzw. Trailer. Die PC Gaming Show 2020 wird neben anderen Spielepräsentationen als Teil "eines größeren Programmtages" auf Twitch und anderen Plattformen ausgestrahlt. Intel, Epic Games Store, Tripwire Interactive, Frontier Developments, Merge, Humble Bundle, Guerrilla Collective und Perfect World Entertainment gehören zu den Veranstaltungspartnern. Die Website der Show findet ihr hier "PC gaming has prospered in the last decade because it's the only gaming platform that belongs to everyone," says Evan Lahti, Global Editor-in-Chief at PC Gamer, the show's organizer. "Some fantastic new games deserve recognition, and we look forward to making June 6 a day for viewers to experience what's coming next."