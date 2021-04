PC Gaming Show: PC Gaming Show 2021 und Future Games Show: Termin im Juni verkündet

Es gibt Neuigkeiten zum Rahmenprogramm der digitalen E3 2021 : PC Gamer hat angekündigt, dass die hauseigene PC Gaming Show 2021 in diesem Jahr am 13. Juni stattfinden wird. Im Anschluss folgt eine weitere Ausgabe der Future Games Show. Somit wurden beide Events des Verlags zeitlich in die Mitte der virtuellen E3 gelegt, die vom 12. bis 15. Juni laufen wird Noch ist nicht bekannt, was genau es während der zwei Shows zu sehen gibt oder welche Titel und Entwickler im Fokus stehen werden. Insgesamt sollen die Enthüllungen und Trailer der zwei Veranstaltungen über 150 Minuten dauern.