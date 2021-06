PC Gaming Show: 2021: Zeitpunkt der 90-minütigen PC-Spiele-Show steht fest

Das E3-Programm am Sonntag (13. Juni 2021) wird immer länger. Nach den Präsentationen von Microsoft & Bethesda, Square Enix und Back 4 Blood wird die PC Gaming Show um 23:30 Uhr beginnen. Die Veranstaltung soll 90 Minuten dauern und damit kürzer als in den Vorjahren ausfallen, was aber gut ist, denn die letzten PC-Gaming-Shows waren viel zu aufgebläht. Neue Spiele, 39 Videos und diverse Interviews wurden vom Veranstalter erwähnt.Versprochen werden u.a. Neuigkeiten zu Dying Light 2, Naraka Bladepoint, Hello Neighbor 2, Humankind, Orcs Must Die!, Chernobylite, Chivalry 2, Vampire: The Masquerade - Swansong, GeForce Now und Steam. Neue Spiele von Kasedo Games und den Bulwark Studios (Warhammer 40.000: Mechanicus), Shiro Games (Northgard), New Blood Interactive, Frontier & Frontier Foundry, Hello Traveler, Tripwire Interactive, Humble Games, Ishtar Games und Alawar Games soll es zu sehen geben.Die PC Gaming Show wird ab 23:30 Uhr auf zahlreichen Plattformen übertragen, darunter auch Twitch und YouTube