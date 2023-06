PC Gaming Show: Sieben Trailer und Ankündigungen, die einen Blick wert sind

Bloomtown

Seit 2015 hält das britische Videospielmagazin dieab und hat es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, wiederin gut zwei Stunden Laufzeit vorzustellen.Dabei tummelten sich in erster Linie erneut vorrangig Indie-Spiele in den Vordergrund, die in anderen Shows gegen den geballten AAA-Zug untergegangen wären. Wir wollen euch deshalb an dieser Stellevorstellen, die uns während der PC Gaming Show besonders aufgefallen sind.Ihr mögt? Ihr mögt auchundist euch nicht fremd? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick aufwerfen. Das fängt erst einmal recht gewöhnlich an: Als Emily besucht ihr im titelgebenden Dörfchen Bloomtown euren Großvater, helft ihm beim Anbau von Pflanzen, geht angeln oder macht ein wenig Yoga.Allerdings herrscht in Bloomtown längst nicht eine friedliche Dorfidylle, sondern irgendetwas Merkwürdiges geht vor. Kinder verschwinden und wenn man nicht hinsieht, werden Bewohner ganz kurz zu schattenmäßigen Hüllen. Nunja, zum Glück seid ihr als Emily nicht auf den Kopf gefallen und könnt mithilfe einer magischen Tür in eine alternative Dimension reisen, um euch dort mit Dämonen anzulegen, die die Ängste der Bloomtown-Bewohner widerspiegeln. Mit an eurer Seite sind die Freunde, die ihr während eures Besuchs in Bloomtown um euch schart, sowie euer treuer Corgi-Begleiter, der in der anderen Dimension zum muskulösen Superhelden wird – oder so ähnlich.Der Release für den vielversprechenden Genre-Mix liegt aber leider noch etwas in der Zukunft. Erst 2024 soll Bloomtown für PC und Konsolen erscheinen.Erst im Januar kündigte Mimimi Gamesan und jetzt geht es ganz schnell. Im Rahmen der PC Gaming Show veröffentlichte das Münchner Studio einen neuen Trailer und verkündete den Releasetermin: Bereits amkönnt ihr sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 und Xbox Series X | S mit eurer Crew von Geisterpiraten losziehen. Spielerisch bleiben sich die- und-Macher treu:Ob Shadow Gambit: The Cursed Crew etwas für euch ist, könnt ihr außerdem schon bald selbst ausprobieren. Vom 19. bis zum 26. Juni findet das nächste Steam Next Fest statt, bei der es unter anderem eine Demo zum neuen Spiel von Mimimi Games gibt.Wenn ehemalige Blizzard-Entwickler, die anundgearbeitet haben, sich zusammentun und ein neues Strategie-Spiel entwickeln, dann ist das ja erst einmal nicht gänzlich uninteressant. Als2022 erstmals angekündigt wurde, hatte das Team von Frost Giant Studios noch nicht viel zu zeigen, jetzt holte man das bei der PC Gaming Show nach und zeigte erste Spielszenen aus dem kommenden Echtzeit-Strategiespiel. Das erinnert wenig überraschend an eine Mischung aus den beiden Strategie-Schwergewichten Blizzards:Wer darauf Lust hat, muss sich noch ein wenig gedulden: Einen festen Releasetermin gibt es für Stormgate, welches als Free2Play-Spiel erscheinen soll, noch nicht. Allerdings wird im Juli ein geschlossener Alpha-Test beginnen, für den ihr euch über die Spielwebseite anmelden könnt.Die Spieleumsetzung des Romansvon Stanislaw Lem ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung und hat auch schon ein paar Trailer und eine Demo hinter sich. Einen Releaestermin gibt es für das atmosphärisch wirkende Sci-Fi-Adventure aber immer noch nicht, dafür neues Videomaterial mit 50er-Jahre Ästhetik:"Yasna hat keine Angst vor dem Kosmos, sie ist eher begeistert von der Vision seiner noch unentdeckten Phänomene. Ihr Training als Astrobiologin hilft ihr beim Umgang mit Stress und bei der Konzentration, als sie auf einem unbekannten Planeten aufwacht, ohne Crew und mit Lücken in ihrer Erinnerung" heißt es vom Entwicklerteam Starward Industries zu The Invincible.Ausprobieren könnt ihr das Adventure übrigens schon selbst: Vom 8. bis zum 19. Juni gibt es die erste Demo noch einmal zum Antesten, während vom 19. bis zum 26. Juni eine neue Testversion auf euch wartet.Zurück in die eisige Postapokalypse:wird 2024 erscheinen, wie die 11 Bit Studios mit einem Trailer ankündigten. Gameplay gab es zu dem Survival-Strategiespiel erneut nicht zu sehen, obwohl die Fortsetzung bereits 2021 enthüllt wurde. Dennoch hüllt sich das Team diesbezüglich weiterhin in Schweigen.Klar ist, dass es auch in Frostpunk 2 wieder unangenehm wird: Die enorme Eiszeit kostet viel und jede Entscheidung sollte wohlbedacht sein. Schließlich geht es erneut um das Überleben der Menschheit und der Gesellschaft auf kleinen Raum, während um einen herum unfassbar niedrige Temperaturen herrschen. Erscheinen wird Frostpunk 2 übrigens vorerst nur für den PC.Miterschien 2022 eine der spannendsten Cyberpunk-Geschichten in Videospielform. Jetzt wurde im Rahmen der PC Gaming Show ein Nachfolger enthüllt, der euch wieder in die Haut eines Sleeper versetzt. Dabei handelt es sich um ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein, welches in einem künstlichen Körper steckt. Neu ist in, dass ihr auch ein eigenes Schiff erhaltet, um welches ihr euch kümmern müsst.Einen Releasetermin gibt es für Citizen Sleeper 2: Starward Vector bislang noch nicht. In diesem Jahr solltet ihr aber mit einer Veröffentlichung nicht mehr rechnen.Bleiben wir beim Cyberpunk-Szenario, aber wechseln das Genre als auch den Entwickler: Ion Lands, die Macher von, arbeiten weiter mit Hochdruck an, einer Lebenssimulation in einer großen, frei begehbaren Cyberpunk-Stadt. Die wunderhübsche, von Neonlichtern überstrahlte und ab und an sehr regnerische Optik des Spiels könnt ihr im neuen Trailer bestaunen, während eine Stimme euch erzählt, dass ihr euch in Nivalis erst einmal von ganz unten nach oben arbeiten müsst.Wie ihr das im fertigen Spiel anstellt, ist gänzlich euch überlassen. Ihr könnt beispielsweise ein eigenes Restaurant eröffnen, Angestellte anheuern und versuchen, nach und nach Gewinn zu erwirtschaften. Nebenbei lernt ihr immer wieder neue Freunde kennen, könnt Romanzen eingehen und natürlich zugleich euer eigenes Zuhause verschönern. Oder ihr begebt euch auf die Suche nach einem Serienkiller, wenn das eher euer Ding ist.Leider gibt es für Nivalis noch keinen festen Releasetermin. 2024 soll der geistige Nachfolger von Cloudpunkt jedoch erscheinen.Natürlich gab es während der PC Gaming Show noch einiges mehr zu sehen: Etwa das Echtzeitstrategie-Spiel, welches im 1. Weltkrieg spielt oder, bei dem ihr eure eigene Vorstellung des antiken Roms aufbauen dürft. Als wäre das noch nicht genug, gab es auch während der