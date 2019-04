Rage 2: Derzeit keine Pläne für Switch-Umsetzung - 4Players.de

Eigentlich ist Bethesda ein großer Fan der Switch: Sowohl Doom als auch Wolfenstein 2: The New Colossus und Skyrim wurden für die Konsole von Nintendo umgesetzt. Auch der Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood bekommt eine Switch-Umsetzung ( wir berichteten ).Bei Rage 2 sieht es dagegen vorerst schlecht aus: Wie Studioleiter Tim Willits im Rahmen der PAX East gegenüber DualShockers bekannt gab, ist derzeit keine Switch-Version des Titels geplant. Die Gründe dafür sind technologischer Natur."Also, wir haben uns das angeschaut. Es liegt nur an der Technologie, da gibt es ein paar Herausforderungen", so Willits. "Aber wir schauen uns immer nach Plattformen und Leuten um, mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten können. Wir untersuchen das weiter, aber derzeit haben wir dafür keine Pläne."Im Gegensatz zu den linearen Einsätzen in Doom oder Wolfenstein ist Rage 2 eher auf Action in der offenen Welt ausgelegt, was die Anforderungen an die Hardware deutlich nach oben schraubt.Letztes aktuelles Video: Uncut-Trailer