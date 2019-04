Rage 2: Die "River Hogs" und ein Trailer: "Ich gegen den Rest der Welt" - 4Players.de

Neben den Gegner-Fraktionen "Immortal Shrouded" und "Goon Squad" trifft man in Rage 2 zusätzlich auf die "River Hogs". Im Gegensatz zu den anderen Fraktionen nutzen sie keine Konvois, um ihr Hab und Gut zu transportieren. Man sieht sie eher mit ihren Propellerbooten und Monstertrucks patrouillieren - und ihre Güter transportieren sie auf kleinere Crews aufgeteilt, um zu vermeiden, viel Fracht zu verlieren. Einen Blick auf die Kontrahenten kann man im Trailer "Ich gegen den Rest der Welt" (siehe unten) werfen."Die River Hogs sind eine Mischung aus den Scorchern und dem Jackal-Clan [aus dem ersten Rage-Teil] und haben starke Biker-Gang-Einflüsse. (...) Sie leben und kämpfen für Sex, Essen, Alkohol, Musik und den Nervenkitzel", erklärt Loke Wallmo, Senior Narrative Designer. "Obwohl sie in den Obrigkeitskriegen Verbündete waren, haben sich die Scorcher und der Jackal-Clan im berüchtigten Nachkriegskonflikt - dem Western Derby - bis aufs Blut bekämpft. Diese Blutfehde dauerte Jahre an. Inzwischen hatten die Ecopods das Ödland umgewandelt und die weitreichende Sekreto-Marsch erschaffen. Während des Abadon-Mutanten-Aufstands haben die beiden dezimierten Gangs Schutz vor den Kämpfen in der Marsch gesucht, sich im Überlebenskampf zusammengeschlossen und so die River Hogs hervorgebracht." Rage 2 wird ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der von id Software und Avalanche Studios entwickelte Shooter wird am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere letzte Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Trailer Ich gegen den Rest der Welt