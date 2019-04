Rage 2: Trailer verschafft einen Überblick: Action, Endzeit und Konvois - 4Players.de

Bethesda Softworks möchte mit einem weiteren Trailer auf die Veröffentlichung von Rage 2 einstimmen. Das Video "Was ist Rage 2?" gibt einen Überblick über die Endzeitwelt und die Action der Marke "Over-the-Top", egal ob zu Fuß oder hinter dem Steuer eines Fahrzeugs.Rage 2 wird ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der von id Software und Avalanche Studios entwickelte Shooter wird am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere letzte Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Was ist Rage 2