Rage 2: Systemanforderungen und Grafikoptionen - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 3 1300X

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: nVidia GTX 780 mit 3 GB oder AMD R9 280 mit 3 GB

Festplattenspeicher: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: nVidia GTX 1070 mit 8 GB oder AMD Vega 56 mit 8 GB

Festplattenspeicher: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Sichtfeldregler (50 bis 120 Grad)

HUD anzeigen (an/aus)

Fadenkreuz (Standard/Einfach/Ohne)

Bewegungsunschärfe (an/aus)

Tiefenschärfe (an/aus)

Unterstützung für ultrabreite (21:9) und superultrabreite (32:9) Monitore

Am 14. Mai 2019 wird Rage 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Mittlerweile stehen auch die Systemanforderungen und einige Grafikfeatures bzw. Optionen fest.Systemanforderungen für PCEmpfohlene PC-SystemanforderungenZusätzliche GrafikfeaturesDas von Avalanche Studios und id Software entwickelte Actionspiel wird auf den "normalen" Konsolen übrigens mit 30 fps laufen. Auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X wird die Bildwiederholrate auf 60 fps angehoben (1080p). "PC-Nutzer können jede Auflösung wählen, die ihr System unterstützt und stoßen sich auch nicht den Kopf an irgendwelchen Bildratengrenzen", schreiben die Entwickler Letztes aktuelles Video: Was ist Rage 2