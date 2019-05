Rage 2: Der Wahnsinn regiert im Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Bethesda Softworks versucht mit dem folgenden Trailer auf den Verkaufsstart von Rage 2 am 14. Mai einzustimmen. Der Publisher schreibt zum Video: "Wenn einem gleich der Kopf von einer leuchtenden Hakenklinge am Armstumpf eines überdimensionalen, alten Cyborg-Knackers von den Schultern getrennt wird, dann fragt man sich doch: Wie bin ich hier reingeraten und was mache ich hier eigentlich? Berechtigte Frage, oder?"Rage 2 wird am 14. Mai 2019 auf PC (Bethesda Launcher und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf Steam wird der Shooter um 02.00 Uhr freigeschaltet (Ortszeit: 08.00pm ET on May 13). Der Preload der Daten beginnt am 10. Mai um 19.00 Uhr.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer