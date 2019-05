Rage 2: Roadmap für 2019: Erweiterungen, Updates, Skins, Fahrzeuge und Community-Herausforderungen - 4Players.de

Bis Ende 2019 soll Rage 2 (Release: 14. Mai) mit Events, Community-Herausforderungen, neuen Fahrzeugen, zusätzlichen Gegnern, Cheats und zwei großen Erweiterungen versorgt werden.In der Veröffentlichungswoche sollen die Community-Herausforderungen starten. Alle Spieler (Rage 2 ist ein Einzelspieler-Titel) arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Hierzu schreiben die Entwickler : "Schließt diese Herausforderung zusammen ab, denn alle, die daran teilnehmen, werden mit kostenlosen Skins belohnt. Zerschmettert die erste Community-Herausforderung und sichert euch den Kotzkomet-Skin für die Pistole. Um die Belohnungen für die Community-Herausforderung zu erhalten, müsst ihr online sein und euch über euer Bethesda.net-Konto angemeldet haben. Neue Herausforderungen werden im Mai und Juni im wöchentlichen Rhythmus verfügbar sein. (...) Mit den wöchentlichen Community-Herausforderungen kommt auch ein brandneues Ingame-Event namens 'Jetzt kommt Ruckus' mit Ruckus dem Brecher als Hauptattraktion."Für Juni ist das erste Spiel-Update mit neuen Community-Herausforderungen, Cheats, einem steuerbaren Mech als neuen Fahrzeugtyp und einem ziemlich großen Gegner (eine Art Sandwurm) geplant. Auch im Juli sollen ein weiterer Fahrzeugtyp, neue Gegner und Co. folgen.Im August soll neben den typischen Herausforderungen und Skins die erste kostenpflichtige Erweiterung "Das Erwachen der Geister" (Rise of the Ghosts) erscheinen. Die Erweiterung umfasst neue Story-Inhalte, eine weitere Region, Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeuge. Für "Herbst" ist das World Event "Rageisode 2: Attack of the Drones" geplant. Im November 2019 soll dann die zweite große Erweiterung (kostenpflichtig) erscheinen, die ebenfalls neue Story-Inhalte, eine weitere Region, Waffen, Fähigkeiten und Fahrzeuge umfassen wird.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer