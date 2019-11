Rage 2: Zweite Erweiterung "TerrorMania" steht bereit - 4Players.de

"Neuer Ort: Das Totenland - Erkundet eine alternative Realität des Ödlands. Sobald ihr die Story der Erweiterung abgeschlossen habt, könnt ihr jederzeit in diese Welt aufs Neue zurückkehren.

Neuer Gegner: Die Armee der Toten - Stellt euch untoten Varianten bekannter Gegner wie der Goon Squad, den Immortal Shrouded, River Hogs und Abadon-Mutanten.

Neue Waffe: Das Transitusschwert - Der Wasteland Wizard redet die ganze Zeit davon, dass dieses Transitusschwert ein uraltes Relikt unvorstellbarer Macht ist, das die Wege zwischen den Welten erschließen kann ... aber es ist halt auch irgendwie voll das coole Zauberschwert. Und man kann damit Leute auf schmerzhafte Art und Weise pieksen. Wenn ihr das Transitusschwert aufladet, könnt ihr eine Welle zerstörerischer Energie auf eure Gegner loslassen."

Für Rage 2 ist die zweite Erweiterung "TerrorMania" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. In der zweiten Erweiterung darf man dem Totenland einen Besuch abstatten - einer verfluchten, alternativen Realität des Ödlands. Der DLC kann im Ingame-Store für 500 RAGE-Münzen gekauft werden (ca. 5 Euro)."Als ein paar unglückselige Flachpfeifen der Goon Squad aus Versehen das Tor zu einer anderen Dimension, dem Totenland, öffnen, liegt es an Walker, dieses wieder zu schließen, bevor die unheimlichen Bewohner der Gruselwelt dahinter ins Ödland einfallen können. Erkundet bekannte und doch seltsam verzerrte Orte wie Hellspring (Wellspring) oder Overbone City (Overgrown City) sowie komplett neue Areale wie die Schwebenden Inseln und das Krankenhaus, um die Splitter der zersprungenen Nekroplatte zu finden und wieder zusammenzusetzen. Nur so könnt ihr den Toten den Weg versperren."TerrorMania beinhaltet:Das Grundspiel ist mittlerweile außerdem im Xbox Game Pass verfügbar - zunächst nur auf Konsole und bald auf PC. Rage 2: TerrorMania ist auch in der Digital Deluxe Edition enthalten.